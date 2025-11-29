Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Казахстан активировал альтернативные маршруты экспорта нефти после атаки на объекты КТК

    В регионе
    • 29 ноября, 2025
    • 17:14
    Казахстан экстренно активировал план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты в связи с атакой на объекты Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в порту Новороссийск.

    Как передает Report, об этом сообщило министерство энергетики Казахстана.

    "29 ноября т. г. в 06:06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

    Министерство энергетики подчеркнуло, что в целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях, в экстренном порядке "активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты".

    "Ситуация находится на особом контроле правительства Республики Казахстан", - добавило ведомство.

    Qazaxıstan Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumuna hücumdan sonra alternativ ixrac marşrutlarını aktivləşdirib
    Kazakhstan activates alternative oil export routes after attack on CPC facilities
