Казахстан активировал альтернативные маршруты экспорта нефти после атаки на объекты КТК

Казахстан экстренно активировал план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты в связи с атакой на объекты Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в порту Новороссийск.

Как передает Report, об этом сообщило министерство энергетики Казахстана.

"29 ноября т. г. в 06:06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Министерство энергетики подчеркнуло, что в целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях, в экстренном порядке "активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты".

"Ситуация находится на особом контроле правительства Республики Казахстан", - добавило ведомство.