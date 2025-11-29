İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Qazaxıstan Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumuna hücumdan sonra alternativ ixrac marşrutlarını aktivləşdirib

    Region
    • 29 noyabr, 2025
    • 17:27
    Qazaxıstan Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumuna hücumdan sonra alternativ ixrac marşrutlarını aktivləşdirib

    Qazaxıstan Novorossiysk limanında Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun obyektlərinə hücumla əlaqədar ixrac həcmlərinin alternativ marşrutlara yönləndirilməsi planını təcili olaraq aktivləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Energetika Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Noyabrın 29-da Astana vaxtı ilə saat 06:06-da Novorossiysk limanı ərazisində Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun dəniz infrastrukturu obyektləri pilotsuz üzən vasitələrin hücumuna məruz qalıb. Hücum nəticəsində yanalma qurğusu ciddi zədələnib", - məlumatda qeyd olunur.

    Energetika Nazirliyindən vurğulanıb ki, mənfi nəticələri minimuma endirmək və böyük yataqlarda hasilat templərini qoruyub saxlamaq məqsədilə neftin ixrac həcmlərinin alternativ marşrutlara yönləndirilməsi planı təcili qaydada aktivləşdirilib.

    "Vəziyyət Qazaxıstan Respublikası hökumətinin xüsusi nəzarəti altındadır", - nazirlikdən bildirilib.

    Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu Dron
    Казахстан активировал альтернативные маршруты экспорта нефти после атаки на объекты КТК
    Kazakhstan activates alternative oil export routes after attack on CPC facilities

    Son xəbərlər

    18:24

    İraqda neft emalı zavodu yaxınlığında toqquşma olub, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    18:03
    Foto

    Bakıda "İKT Karyera Sərgisi" keçirilib

    İKT
    18:03

    Radikal və destruktiv fəaliyyətin vaxtında aşkarlanması və qarşısının alınması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir - RƏY

    Daxili siyasət
    17:57

    Tramp: Tariflər ABŞ-ni zəngin, güclü və təhlükəsiz edib

    Digər ölkələr
    17:55

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda texniki səhvlər edirdik"

    Futbol
    17:55

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 34 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    17:41

    TKTA-nın İdarə Heyətinin sədri vətəndaşları qəbul edib

    Elm və təhsil
    17:38
    Foto

    Direktor müavini: Azərbaycan filmlərinin MDB məkanında nümayiş etdirilməsi, yaxud əksi əlverişli ola bilər

    Mədəniyyət siyasəti
    17:37

    Ən azı ötən 22 ildə Ramiz Mehdiyev və AXCP vahid tandem kimi çalışıb - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti