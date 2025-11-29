Qazaxıstan Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumuna hücumdan sonra alternativ ixrac marşrutlarını aktivləşdirib
Qazaxıstan Novorossiysk limanında Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun obyektlərinə hücumla əlaqədar ixrac həcmlərinin alternativ marşrutlara yönləndirilməsi planını təcili olaraq aktivləşdirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Energetika Nazirliyi məlumat yayıb.
"Noyabrın 29-da Astana vaxtı ilə saat 06:06-da Novorossiysk limanı ərazisində Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun dəniz infrastrukturu obyektləri pilotsuz üzən vasitələrin hücumuna məruz qalıb. Hücum nəticəsində yanalma qurğusu ciddi zədələnib", - məlumatda qeyd olunur.
Energetika Nazirliyindən vurğulanıb ki, mənfi nəticələri minimuma endirmək və böyük yataqlarda hasilat templərini qoruyub saxlamaq məqsədilə neftin ixrac həcmlərinin alternativ marşrutlara yönləndirilməsi planı təcili qaydada aktivləşdirilib.
"Vəziyyət Qazaxıstan Respublikası hökumətinin xüsusi nəzarəti altındadır", - nazirlikdən bildirilib.