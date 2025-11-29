Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Инфраструктура терминала КТК получила повреждения из-за атаки безэкипажными катерами

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 12:57
    Инфраструктура терминала КТК получила повреждения из-за атаки безэкипажными катерами

    Морской терминал системы Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) получил повреждения в результате атаки безэкипажными катерами утром 29 ноября.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы КТК.

    "Сегодня в 04:06 по мск (в 05:06 по Баку - прим. ред.) в акватории морского терминала КТК в результате целенаправленной.....атаки безэкипажными катерами получило значительные повреждения второе выносное причальное устройство (ВПУ-2). Погрузочные операции и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК", - говорится в сообщении.

    Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет.

    "Системы аварийной защиты выносного причального устройства в момент взрыва обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло", - говорится в сообщении.

    Осуществляется отбор проб морской воды, ведется экологический мониторинг.

    "Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз безэкипажных катеров и БПЛА",- говорится в сообщении.

    Лента новостей