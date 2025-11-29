Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun infrastrukturu pilotsuz katerlərin hücumu nəticəsində zədələnib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 13:09
    Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu (CPC) sisteminin dəniz terminalı noyabrın 29-i səhər saatlarında pilotsuz katerlərin hücumu nəticəsində zədələnib.

    Bu barədə "Report" konsorsiumun mətbuat xidmətinə istinadən məlumat verir.

    "Bu gün Moskva vaxtı ilə saat 04:06-da (Bakı vaxtı ilə 05:06-da - red.) konsorsiumun dəniz terminalının akvatoriyasında pilotsuz katerlərin məqsədyönlü hücumu nəticəsində ikinci səyyar yanalma qurğusu ciddi zədələnib. Yükləmə və digər əməliyyatlar dayandırılıb, tankerlər CPC akvatoriyasından kənara çıxarılıb", - məlumatda qeyd olunur.

    Konsorsiumun işçiləri və podratçılar arasında xəsarət alanlar yoxdur.

    "İlkin məlumata görə, Qara dəniz akvatoriyasına neft sızması baş verməyib", - məlumatda bildirilir.

    Dəniz suyundan nümunələr götürülür, ekoloji monitorinq aparılır.

    "Yanalma qurğusunun bundan sonra istismarı mümkün deyil. Terminalda yükləmə əməliyyatları pilotsuz kater və PUA təhlükəsi aradan qaldırıldıqdan sonra müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq həyata keçiriləcək", - məlumatda qeyd olunur.

    Инфраструктура терминала КТК получила повреждения из-за атаки безэкипажными катерами
    CPC terminal infrastructure damaged in unmanned boat attack

