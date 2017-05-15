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    Кандидат в мэры Еревана: В процессе раздачи взяток участвует глава полиции по распоряжению президента Армении

    У нас есть не только доказательства подкупа избирателей, но есть и доказательства, что в процессе раздачи взяток участвует полиция

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Армении существует проблема в связи с повсеместной раздачей взяток.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил местным журналистам кандидат в мэры Еревана от блока "Елк" Никол Пашинян.

    Н. Пашинян также отметил, что блок "Елк" рассчитывает на победу на выборах в Совет старейшин Еревана.

    "Без избирательных взяток у Республиканской партии Армении нет никаких шансов не только на этих, но и на любых выборах", - подчеркнул Пашинян.

    По его словам, у блока есть большая доказательная база, факты, материалы и свидетели дачи взяток.

    "У нас есть не только доказательства подкупа избирателей, но есть и доказательства, что в процессе раздачи взяток участвует полиция - во главе с Владимиром Гаспаряном (глава полиции - ред.) и по распоряжению президента Армении Сержа Саргсяна", – подчеркнул Н.Пашинян.

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