О нас

Кулеба и Мирзоян обсудили делимитацию границ между Азербайджаном и Арменией

Кулеба и Мирзоян обсудили делимитацию границ между Азербайджаном и Арменией Главы МИД Украины и Армении Дмитрий Кулеба и Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Южном Кавказе.
В регионе
2 мая 2024 г. 17:51
Кулеба и Мирзоян обсудили делимитацию границ между Азербайджаном и Арменией

Главы МИД Украины и Армении Дмитрий Кулеба и Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом украинский министр написал в соцсети "X".

Они также обсудили процесс делимитации между Арменией и Азербайджаном.

По данным армянских СМИ, Мирзоян подчеркнув усилия по достижению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, отметил важность нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Главы МИД Армении и Украины коснулись также региональных вопросов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kuleba və Mirzoyan Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası məsələsini müzakirə edib
Версия на английском языке Ukraine's Kuleba, Armenia's Mirzoyan discuss border delimitation between Azerbaijan and Armenia

Другие новости из категории

Денежные переводы из России в Армению резко упали
Денежные переводы из России в Армению резко упали
2 мая 2024 г. 18:30
МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РФ
МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РФ
2 мая 2024 г. 18:07
Грузинский политолог: Закон, который мы хотим принять, есть в ряде стран, в том числе в США
Грузинский политолог: Закон, который мы хотим принять, есть в ряде стран, в том числе в США
2 мая 2024 г. 17:44
КСИР: Иран использовал ракеты Гадр, Эмад, Хейбар для удара по Израилю
КСИР: Иран использовал ракеты "Гадр", "Эмад", "Хейбар" для удара по Израилю
2 мая 2024 г. 16:36
В турецкой провинции Анталья столкнулись два джипа для сафари, есть пострадавшие
В турецкой провинции Анталья столкнулись два джипа для сафари, есть пострадавшие
2 мая 2024 г. 16:26
Глава Минобороны Армении и посол США обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Глава Минобороны Армении и посол США обсудили сотрудничество в сфере безопасности
2 мая 2024 г. 16:14
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
В Стамбуле в результате взрыва на предприятии пострадал рабочий
В Стамбуле в результате взрыва на предприятии пострадал рабочий
2 мая 2024 г. 14:50
Спикер парламента Грузии и гендиректор ЕК обсудили сотрудничество страны с ЕС
Спикер парламента Грузии и гендиректор ЕК обсудили сотрудничество страны с ЕС
2 мая 2024 г. 13:32
Правительство Армении одобрило законопроект о создания гвардии полиции
Правительство Армении одобрило законопроект о создания гвардии полиции
2 мая 2024 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi