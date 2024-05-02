Кулеба и Мирзоян обсудили делимитацию границ между Азербайджаном и Арменией

Главы МИД Украины и Армении Дмитрий Кулеба и Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Главы МИД Украины и Армении Дмитрий Кулеба и Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом украинский министр написал в соцсети "X".

Они также обсудили процесс делимитации между Арменией и Азербайджаном.

По данным армянских СМИ, Мирзоян подчеркнув усилия по достижению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, отметил важность нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Главы МИД Армении и Украины коснулись также региональных вопросов.