Калын: Турция готова помочь очистить от мин коридоры в Черном море

Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для движения судов в Черном море.

Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для движения судов в Черном море.

Как передает Report, об этом официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в интервью CNN International, отметив, что Анкара видит эту готовность и у Киева.

По его словам, из-за соображений безопасности киевская администрация заминировала Одесский порт после начала конфликта в стране. По этой причине украинская сторона создаст три коридора.

"Мы будем готовы помочь расчистить эти коридоры, но у них видна готовность сделать это самим", — сказал он.

По мнению Калына, отправка первого судна с зерном в Черном море возможна в ближайшие недели, все зависит от готовности Москвы и Киева.

"Как только мы настроим работу координационного центра в Стамбуле, мы надеемся, что первый корабль будет в пути через несколько недель. Но это зависит от того, когда Россия и Украина будут готовы начать отправку своих кораблей. Я думаю, что все наладится, как только этот трафик пойдет. Мы не основываем наши действия только на надежде. Мы продолжаем наше дипломатическое взаимодействие с российской и украинской сторонами. Несмотря на краткосрочные трудности, я настроен позитивно", — заявил он.

Турция верит, что Россия выполнит условия стамбульского соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна, оно отвечает и интересам Москвы, заявил Калын.

"На этапе реализации будет сложно, будет кропотливая работа, надо действовать шаг за шагом… Несмотря на отсутствие эмбарго или санкций, российское зерно не могло экспортироваться по некоторым причинам, и это соглашение также отвечает интересам России. Мы верим, что Москва выполнит указанное соглашение", — отметил он.

По его словам, Турция внимательно следит за ситуацией в одесском порту, намерена поднять вопрос в переговорах с российской стороной.

"Таких атак следует избегать. Мы будем очень внимательно следить за этим. Мы поднимем этот вопрос в переговорах с Россией. С другой стороны, это показывает, насколько сложно любое соглашение в нынешних условиях", — сказал Калын.