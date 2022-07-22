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Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна

Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна Представители Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашение об экспорте зерна.
В регионе
22 июля 2022 г. 17:10
Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна

Представители Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашение об экспорте зерна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Аналогичный документ должны подписать представители Турции, ООН и России.

Утверждается, что в соответствии с договоренностями контроль над портами Одессы, Черноморска и Южного, через которые будет осуществляться вывоз зерна, "остается за украинской стороной". Помимо этого, "нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предусматривается".

15.27

Украина ни с Россией, а с Турцией и ООН подписывает договор по зерну.

Как передает Report, об этом помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", - отметил он.

Подоляк также написал, что никакого сопровождения российскими кораблями не предусматривается. "Никакого присутствия российской стороны в наших портах. В случае провокаций – немедленный военный ответ", написал он, подчеркнув, что все проверки кораблей будут осуществляться общими группами в случае возникновения такой потребности.

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Версия на английском языке Podolyak: Ukraine, Russia to sign separate documents on grain supplies

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