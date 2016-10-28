Из рядов Вооруженных сил Турции уволены 195 офицеров

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Из рядов вооруженных сил Турции уволены еще 195 военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в рамках следственных мероприятий, проводимых на основе решения министерства обороны Турции против террористической организации FETÖ, они были исключены из рядов вооруженных сил.

По информации, эти военнослужащие были представлены в командованиях Военно-морских сил и сухопутных войск Вооруженных сил Турции.