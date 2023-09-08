ISW: Власти Ирана ожидают волну антиправительственных протестов

Иранские власти продолжают принимать меры по предотвращению антиправительственных протестов в преддверии годовщины смерти Махсы Амини

Иранские власти продолжают принимать меры по предотвращению антиправительственных протестов в преддверии годовщины смерти Махсы Амини.

Как передает Report, об этом говорится в докладе аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что 7 сентября иранские спецслужбы объявили об аресте сети организаторов протестов, а 17 августа режим арестовал группу активистов движения за права женщин за планы "подстрекательства к хаосу и вандализму" в годовщину смерти Махсы Амини.

4 сентября прошлого года 22-летняя Махса Амини была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. После допроса ее доставили в больницу, где она впала в кому и скончалась 16 сентября.