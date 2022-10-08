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ISW: Сообщения о разногласиях внутри Кремля подрывают стабильность власти Путина

ISW: Сообщения о разногласиях внутри Кремля подрывают стабильность власти Путина Информация о разногласиях внутри Кремля, обнародованная западными СМИ, стремительно распространяется в РФ, подрывая видимость стабильности власти российского президента Владимира Путина.
В регионе
8 октября 2022 г. 07:52
ISW: Сообщения о разногласиях внутри Кремля подрывают стабильность власти Путина

Информация о разногласиях внутри Кремля, обнародованная западными СМИ, стремительно распространяется в РФ, подрывая видимость стабильности власти российского президента Владимира Путина.

Как передает Report, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что слухи о противостоянии в ближайшем его окружении "подорвали впечатление силы и контроля", которые Путин пытался изобразить в течение более чем 20 лет своего правления.

"Некоторые российские милблогеры после резкой критики главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина в сторону российского высшего военного командования начали предполагать, что в Кремле есть две фракции", - указали в ISW.

Специалисты рассказали, что Кадыров и Пригожин являются частью фракции, стремящейся продолжать войну и достигать своих идеологических целей независимо от цены.

В то же время, оппозиционная к ним фракция состоит из чиновников, которые хотят вести переговоры с Западом, чтобы сохранить свои активы и резиденции, но слишком боятся прямого противостояния с Путиным.

В Институте изучения войны объяснили, что презентация фундаментальных разногласий в ближайшем окружении Путина и вызовы его решениям, даже если они тихие, могут изобразить главу государства слабым.

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Версия на азербайджанском языке İnstitut: “Kremldəki fikir ayrılıqları Putin hakimiyyətinin sabitlik görüntüsünə xələl gətirir”

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