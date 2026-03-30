Иранская армия нанесла ракетный удар по Турции

Баллистическая ракета, которая, как установлено, была запущена из Ирана, была нейтрализована в восточной части Средиземного моря.

Как сообщает Report, об этом распространило информацию Министерство национальной обороны Турции.

"Один баллистический боеприпас, который, как установлено, был запущен из Ирана и вошел в воздушное пространство Турции, был нейтрализован элементами системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещннными в Восточном Средиземноморье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении любых угроз, направленных против территории и воздушного пространства Турции, необходимые меры принимаются решительно и без колебаний, а все события в регионе внимательно отслеживаются с приоритетом национальной безопасности.