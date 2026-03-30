İran ordusu Türkiyəyə raket hücumu edib
- 30 mart, 2026
- 18:29
İrandan atıldığı müəyyən edilən ballistik raket Aralıq dənizinin şərqində zərərsizləşdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
"İrandan atıldığı müəyyən edilən və Türkiyə hava məkanına daxil olan bir ballistik sursat Şərqi Aralıq dənizində yerləşdirilmiş NATO hava və raket müdafiəsi elementləri tərəfindən zərərsizləşdirilib", - məlumatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, Türkiyə ərazisi və hava məkanına yönələn hər cür təhdidə qarşı lazımi tədbirlər qətiyyətlə və tərəddüdsüz şəkildə görülməkdə, bölgədəki bütün hadisələr diqqətlə izlənilməkdədir.
Etkisiz hâle getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 30, 2026
Statement on the neutralization of ballistic munition.