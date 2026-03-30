İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    İran ordusu Türkiyəyə raket hücumu edib

    • 30 mart, 2026
    İran ordusu Türkiyəyə raket hücumu edib

    İrandan atıldığı müəyyən edilən ballistik raket Aralıq dənizinin şərqində zərərsizləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    "İrandan atıldığı müəyyən edilən və Türkiyə hava məkanına daxil olan bir ballistik sursat Şərqi Aralıq dənizində yerləşdirilmiş NATO hava və raket müdafiəsi elementləri tərəfindən zərərsizləşdirilib", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Türkiyə ərazisi və hava məkanına yönələn hər cür təhdidə qarşı lazımi tədbirlər qətiyyətlə və tərəddüdsüz şəkildə görülməkdə, bölgədəki bütün hadisələr diqqətlə izlənilməkdədir.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İranın Türkiyəyə raket hücumu NATO-nun HHM sistemi Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi
    Иранская армия нанесла ракетный удар по Турции
    Iranian army launches missile attack on Türkiye

    Son xəbərlər

    19:00
    Foto

    "FIFA Series – 2026": Azərbaycan - Syerra Leone oyunu başlayıb

    Futbol
    18:55

    Zaqatalada ağır yol qəzası baş verib, ölən və yaralılar var

    Hadisə
    18:40
    Foto

    ANAMA-nın əməkdaşı Xocalıda qəzaya düşərək ölüb

    Hadisə
    18:29

    İran ordusu Türkiyəyə raket hücumu edib

    Region
    18:10

    ABŞ və İsrail ordusu Təbrizə hava zərbəsi endirib

    Region
    18:00

    Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalına çəkdiyi xərci 23 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    17:51

    Kulevidəki NEZ Azərbaycan üzərindən alternativ marşrutlar vasitəsilə Rusiya neftindən tam imtina etmək niyyətindədir

    Energetika
    17:44

    Parisdə "Bank of America"nın ofisi yaxınlığında partlayış cəhdi ilə bağlı beş nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    17:32

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti