Иран закупит зарубежную вакцину против коронавируса

Страна планирует приобретение не менее 41 миллиона доз вакцины от коронавируса на порядка 20 миллионов человек

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что распорядился закупить вакцину от коронавируса у одной из стран. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сообщил на заседании правительства, показанном иранским телевидением.

"Вчера я распорядился закупить вакцину у одной страны. Надеюсь, что скоро мы начнем вакцинацию, отдавая приоритет тем, кто находится в группе риска", - рассказал президент.

Роухани подчеркнул, что отечественные производители вакцин также получат поддержку правительства.

Ранее министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил, что страна планирует приобретение не менее 41 миллиона доз вакцины от коронавируса на порядка 20 миллионов человек. По его словам, 18,6 миллиона доз – посредством COVAX, порядка 5,5 миллиона доз с помощью договора о совместном производстве, еще 20 миллионов у зарубежных компаний.

Напомним, что ранее Иран объявил о начале испытаний на людях вакцины от коронавируса собственной разработки.