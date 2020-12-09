О нас
Report Georgia
Аудио новости

Иран закупит зарубежную вакцину против коронавируса

Иран закупит зарубежную вакцину против коронавируса Страна планирует приобретение не менее 41 миллиона доз вакцины от коронавируса на порядка 20 миллионов человек
В регионе
9 декабря 2020 г. 14:14
Иран закупит зарубежную вакцину против коронавируса
Хасан Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что распорядился закупить вакцину от коронавируса у одной из стран. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сообщил на заседании правительства, показанном иранским телевидением.

"Вчера я распорядился закупить вакцину у одной страны. Надеюсь, что скоро мы начнем вакцинацию, отдавая приоритет тем, кто находится в группе риска", - рассказал президент.

Роухани подчеркнул, что отечественные производители вакцин также получат поддержку правительства.

Ранее министр здравоохранения Ирана Саид Намаки сообщил, что страна планирует приобретение не менее 41 миллиона доз вакцины от коронавируса на порядка 20 миллионов человек. По его словам, 18,6 миллиона доз – посредством COVAX, порядка 5,5 миллиона доз с помощью договора о совместном производстве, еще 20 миллионов у зарубежных компаний.

Напомним, что ранее Иран объявил о начале испытаний на людях вакцины от коронавируса собственной разработки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi