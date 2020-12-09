О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Иране начинают испытания своей вакцины от коронавируса

В Иране начинают испытания своей вакцины от коронавируса Иран объявил о начале испытаний на людях вакцины от коронавируса собственной разработки
В регионе
9 декабря 2020 г. 11:25
В Иране начинают испытания своей вакцины от коронавируса

Иран объявил о начале испытаний на людях вакцины от коронавируса собственной разработки.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars.

"Испытания на людях вакцины от коронавируса отечественной разработки начались, - заявил представитель Организации по контролю за продовольствием и лекарствами Исламской Республики Киянуш Джаханпур - Она будет опробована на добровольцах в течение месяца".

По его словам, вакцину в два приема введут добровольцам в возрасте от 18 до 50 лет с отрицательными результатами анализов на коронавирус. "После инъекций у них проверят уровни антител и иммунитета", - сказал Джаханпур.

Ранее министр здравоохранения Ирана Саид Намаки выразил надежду, что отечественная вакцина от коронавируса будет готова к производству в промышленных масштабах к весне будущего года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi