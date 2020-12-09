В Иране начинают испытания своей вакцины от коронавируса

Иран объявил о начале испытаний на людях вакцины от коронавируса собственной разработки

Иран объявил о начале испытаний на людях вакцины от коронавируса собственной разработки.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars.

"Испытания на людях вакцины от коронавируса отечественной разработки начались, - заявил представитель Организации по контролю за продовольствием и лекарствами Исламской Республики Киянуш Джаханпур - Она будет опробована на добровольцах в течение месяца".

По его словам, вакцину в два приема введут добровольцам в возрасте от 18 до 50 лет с отрицательными результатами анализов на коронавирус. "После инъекций у них проверят уровни антител и иммунитета", - сказал Джаханпур.

Ранее министр здравоохранения Ирана Саид Намаки выразил надежду, что отечественная вакцина от коронавируса будет готова к производству в промышленных масштабах к весне будущего года.