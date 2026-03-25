Иран выступил за создание регионального альянса безопасности без США и Израиля

Иран заявил о готовности сформировать региональный союз государств для обеспечения безопасности и развития военного сотрудничества без участия США и Израиля.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении генерального штаба вооруженных сил исламской республики.

"Пришло время для создания союза государств по обеспечению безопасности и военному сотрудничеству в регионе без участия в нем США и Израиля", - подчеркнули в генштабе.

По мнению иранских военных, странам региона "никогда не понадобится государство, находящееся за тысячи километров, чтобы гарантировать их безопасность".

В генштабе также заявили, что региональным странам "не нужно государство, которое превыше всего ставит безопасность и интересы Израиля", а сами государства рассматривает лишь как источник ресурсов.