İran ABŞ və İsrailin olmadığı regional təhlükəsizlik ittifaqının yaradılmasına çağırıb
- 25 mart, 2026
- 06:48
İran ABŞ və İsrailin iştirakı olmadan təhlükəsizliyi təmin etmək və hərbi əməkdaşlığı inkişafı üçün regional dövlətlər ittifaqı yaratmağa hazır olduğunu bildirib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının bəyanatında bildirilib.
"ABŞ və İsrailin iştirakı olmadan regionda təhlükəsizlik və hərbi əməkdaşlığı təmin etmək üçün dövlətlər ittifaqı yaratmağın vaxtı çatıb", - Baş Qərargah vurğulayıb.
İran hərbçilərinin fikrincə, regiondakı ölkələr təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün minlərlə kilometr uzaqlıqda yerləşən dövlətə heç vaxt ehtiyac duymayacaqlar.
Baş Qərargah həmçinin bildirib ki, regional ölkələr İsrailin təhlükəsizliyini və maraqlarını hər şeydən üstün tutan bir dövlətə ehtiyac duymurlar və dövlətlər özlərini sadəcə resurs mənbəyi kimi görürlər.