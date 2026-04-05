Иран продлил закрытие воздушного пространства до 12 апреля

Воздушное пространство Ирана останется закрытым до 12 апреля.

Как передает Report, об этом сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

По его словам, небо над Ираном будет закрыто для полетов ориентировочно до 08:30 по всемирному времени 12 апреля.

Источник отметил, что исключение в рамках запрета могут составить полеты государственной, военной и санитарной авиации, а также рейсы, выполняемые в целях поиска и спасения по отдельным разрешениям органа управления гражданской авиацией.

Напомним, воздушное пространство Ирана было закрыто в первой половине дня 28 февраля после начала военной операции США и Израиля. Под удары тогда попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран.