Иран продлил закрытие воздушного пространства до 12 апреля
В регионе
- 05 апреля, 2026
- 10:08
Воздушное пространство Ирана останется закрытым до 12 апреля.
Как передает Report, об этом сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.
По его словам, небо над Ираном будет закрыто для полетов ориентировочно до 08:30 по всемирному времени 12 апреля.
Источник отметил, что исключение в рамках запрета могут составить полеты государственной, военной и санитарной авиации, а также рейсы, выполняемые в целях поиска и спасения по отдельным разрешениям органа управления гражданской авиацией.
Напомним, воздушное пространство Ирана было закрыто в первой половине дня 28 февраля после начала военной операции США и Израиля. Под удары тогда попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран.
