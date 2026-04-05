    İranın hava məkanı daha bir həftə bağlı qalacaq

    • 05 aprel, 2026
    • 10:52
    İranın hava məkanı daha bir həftə bağlı qalacaq

    İranın hava məkanı 12 aprelə qədər bağlı qalacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq hava nəqliyyatının idarə olunması dairələrindəki mənbə məlumat verib.

    Qeyd olunub ki, İran səması 12 apreldə yerli vaxtla təxminən saat 8:30-a qədər uçuşlar üçün bağlı olacaq.

    Mənbə qeyd edib ki, qadağanın istisnaları hökumət, hərbi və tibbi təyyarələrin uçuşları, eləcə də mülki aviasiya orqanının xüsusi icazəsi ilə axtarış-xilasetmə uçuşları üçün tətbiq oluna bilər.

    Xatırladaq ki, İranın hava məkanı 28 fevral səhəri ABŞ-İsrail hərbi əməliyyatının başlamasından sonra bağlanıb. Tehran da daxil olmaqla, İranın böyük şəhərləri zərbələrə məruz qalıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hava məkanı
    Иран продлил закрытие воздушного пространства до 12 апреля
    Iran extends airspace closure until April 12

    Son xəbərlər

    19:24

    "Azərpambıq" ixracdan iki ayda 7 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    ASK
    19:22

    Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdir

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti