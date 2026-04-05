İranın hava məkanı daha bir həftə bağlı qalacaq
Region
- 05 aprel, 2026
- 10:52
İranın hava məkanı 12 aprelə qədər bağlı qalacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq hava nəqliyyatının idarə olunması dairələrindəki mənbə məlumat verib.
Qeyd olunub ki, İran səması 12 apreldə yerli vaxtla təxminən saat 8:30-a qədər uçuşlar üçün bağlı olacaq.
Mənbə qeyd edib ki, qadağanın istisnaları hökumət, hərbi və tibbi təyyarələrin uçuşları, eləcə də mülki aviasiya orqanının xüsusi icazəsi ilə axtarış-xilasetmə uçuşları üçün tətbiq oluna bilər.
Xatırladaq ki, İranın hava məkanı 28 fevral səhəri ABŞ-İsrail hərbi əməliyyatının başlamasından sonra bağlanıb. Tehran da daxil olmaqla, İranın böyük şəhərləri zərbələrə məruz qalıb.
Son xəbərlər
19:24
"Azərpambıq" ixracdan iki ayda 7 milyon dollara yaxın gəlir əldə edibASK
19:22
Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdirDigər ölkələr
19:19
Foto
Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilibElm və təhsil
19:11
Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıbASK
19:06
Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındırFutbol
19:05
Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıbRegion
19:03
İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edibDigər ölkələr
18:55
İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endiribDigər ölkələr
18:50