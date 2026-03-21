Иран пригрозил США и Израилю "ответными мерами" из-за атак в Персидском заливе

Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари прогрозил США и Израилю "ответными мерами" из-за атак в Персидском заливе.

Как передает Report, заявление иранского военного чиновника размещено в Telegram-канале агентства Mehr.

По словам Зольфогари, американо-израильские силы нанесли удары по частным судам и пассажирским перевозкам в Персидском заливе.

"США и Израиль из-за неоднократных неудач и неспособности противостоять мощному наступлению вооруженных сил Исламской Республики Иран наносят удары по частным судам и пассажирским перевозкам в Персидском заливе. В случае продолжения этих атак мы предпримем серьезные ответные меры", - сказал он.

Ранее стало известно, что США и Израиль атаковали пассажирский и рыболовецкий причалы, а также суда в иранском Бушере.