    Иран пригрозил США и Израилю "ответными мерами" из-за атак в Персидском заливе

    В регионе
    • 21 марта, 2026
    • 18:56
    Иран пригрозил США и Израилю ответными мерами из-за атак в Персидском заливе

    Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари прогрозил США и Израилю "ответными мерами" из-за атак в Персидском заливе.

    Как передает Report, заявление иранского военного чиновника размещено в Telegram-канале агентства Mehr.

    По словам Зольфогари, американо-израильские силы нанесли удары по частным судам и пассажирским перевозкам в Персидском заливе.

    "США и Израиль из-за неоднократных неудач и неспособности противостоять мощному наступлению вооруженных сил Исламской Республики Иран наносят удары по частным судам и пассажирским перевозкам в Персидском заливе. В случае продолжения этих атак мы предпримем серьезные ответные меры", - сказал он.

    Ранее стало известно, что США и Израиль атаковали пассажирский и рыболовецкий причалы, а также суда в иранском Бушере.

    İran Fars körfəzində hücumlarla bağlı ABŞ və İsrailə xəbərdarlıq edib
