Иран пригрозил США и Израилю "ответными мерами" из-за атак в Персидском заливе
- 21 марта, 2026
- 18:56
Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари прогрозил США и Израилю "ответными мерами" из-за атак в Персидском заливе.
Как передает Report, заявление иранского военного чиновника размещено в Telegram-канале агентства Mehr.
По словам Зольфогари, американо-израильские силы нанесли удары по частным судам и пассажирским перевозкам в Персидском заливе.
"США и Израиль из-за неоднократных неудач и неспособности противостоять мощному наступлению вооруженных сил Исламской Республики Иран наносят удары по частным судам и пассажирским перевозкам в Персидском заливе. В случае продолжения этих атак мы предпримем серьезные ответные меры", - сказал он.
Ранее стало известно, что США и Израиль атаковали пассажирский и рыболовецкий причалы, а также суда в иранском Бушере.