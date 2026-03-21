    İran Fars körfəzində hücumlarla bağlı ABŞ və İsrailə xəbərdarlıq edib

    • 21 mart, 2026
    İran Fars körfəzində hücumlarla bağlı ABŞ və İsrailə xəbərdarlıq edib

    İranın "Xatəm əl-Ənbiya" Mərkəzi Qərargahının nümayəndəsi İbrahim Zülfüqari Fars körfəzinə hücumlarla bağlı ABŞ və İsrailə xəbərdarlıq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehrnews"un "Telegram" kanalında məlumat yayılıb.

    Zülfüqari bildirib ki, Fars körfəzində özəl gəmilər və ya sərnişin nəqliyyatına edilən hər hansı təkrar hücum sərt qarşılıqlı tədbirlə cavablandırılacaq:

    "ABŞ ilə İsrail uğursuzluq və İran Silahlı Qüvvələrinin güclü əməliyyatlarına qarşı müqavimət göstərə bilmədikləri üçün özəl gəmi və sərnişin nəqliyyatını hədəf alıb".

    Ebrahim Zülfüqari ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Xatəm əl-Ənbiya hərbi komandanlığı Fars körfəzi gərginlik Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Иран пригрозил США и Израилю "ответными мерами" из-за атак в Персидском заливе

    18:57

    Cənubi Koreyada zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 14-ə çatıb

    Digər ölkələr
    18:41

    İran Fars körfəzində hücumlarla bağlı ABŞ və İsrailə xəbərdarlıq edib

    Region
    18:11

    Modi Pezeşkianla telefon danışığında enerji infrastrukturuna hücumu pisləyib

    Region
    18:03

    Lavrov: ABŞ Rusiyanı bütün enerji bazarlarından sıxışdırıb çıxarır

    Digər ölkələr
    17:59

    Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 139 nəfər saxlanılıb

    Region
    17:57

    "Turan Tovuz" turun son oyununda "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    17:48

    Ukrayna ordusu Rusiyada Saratov NEZ-ə hücum edib

    Digər ölkələr
    17:40

    Hidayət Heydərov "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    17:39

    İsrail İrandakı ballistik raket istehsalı komplekslərinə hücum edib

    Digər ölkələr
