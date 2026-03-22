    Иран пригрозил полностью перекрыть Ормузский пролив

    • 22 марта, 2026
    Если США нанесут удар по электростанциям Ирана, Тегеран перекроет Ормузский пролив.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Ирана.

    "Если угроза США в отношении иранских электростанций будет реализована, немедленно будут приняты следующие меры наказания: Ормузский пролив будет полностью закрыт и не откроется вновь до тех пор, пока поврежденные электростанции не будут восстановлены. Все электростанции Израиля, энергетическая инфраструктура и информационные технологии подвергнутся масштабному ущербу", - добавил он.

    İran Hörmüz boğazını tamamilə bağlamaqla hədələyib
    Iran threatens to close Strait of Hormuz
