Иран пригрозил полностью перекрыть Ормузский пролив

Если США нанесут удар по электростанциям Ирана, Тегеран перекроет Ормузский пролив.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Ирана.

"Если угроза США в отношении иранских электростанций будет реализована, немедленно будут приняты следующие меры наказания: Ормузский пролив будет полностью закрыт и не откроется вновь до тех пор, пока поврежденные электростанции не будут восстановлены. Все электростанции Израиля, энергетическая инфраструктура и информационные технологии подвергнутся масштабному ущербу", - добавил он.