    İran Hörmüz boğazını tamamilə bağlamaqla hədələyib

    Region
    • 22 mart, 2026
    • 18:30
    İran Hörmüz boğazını tamamilə bağlamaqla hədələyib

    ABŞ İranın elektrik stansiyalarına hücum edəcəyi təqdirdə, İran Hörmüz boğazını bağlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın "Xatəm əl-Ənbiya" Mərkəzi Qərargahının nümayəndəsi bildirib.

    "ABŞ-nin İranın elektrik stansiyalarına qarşı təhdidi həyata keçirilərsə, dərhal aşağıdakı cəza tədbirləri görüləcək: Hörmüz boğazı tamamilə bağlanacaq və zədələnmiş elektrik stansiyaları bərpa olunana qədər yenidən açılmayacaq. İsrailin bütün elektrik stansiyaları, enerji infrastrukturu və informasiya texnologiyaları geniş şəkildə zərər görəcək", - deyə o əlavə edib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hörmüz boğazı
    Иран пригрозил полностью перекрыть Ормузский пролив
    Iran threatens to close Strait of Hormuz

    Son xəbərlər

    19:24

    II İliya dəfn edilib, Azərbaycan rəsmiləri mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:12

    "FT": ABŞ-nin neft və qaz müqavilələri İrana görə iflic olub

    Energetika
    18:45

    Türkiyə İrana qarşı müharibəni dayandırmaq istəyir

    Region
    18:30

    İran Hörmüz boğazını tamamilə bağlamaqla hədələyib

    Region
    18:23

    Bakının mərkəzində Milli Etalon Vaxtının göstərilməsinə başlanılıb

    Maraqlı
    18:19

    Merts Trampla İran və Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    18:07
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    17:58

    Almaniyada mağazalarının sayı ilk dəfə 300 000-dən aşağı düşəcək

    Digər ölkələr
    17:58

    "Borussiya" uzun illər birgə çalışdığı Sebastian Kehl ilə vidalaşıb

    Futbol
