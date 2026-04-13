Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Нефть дорожает на фоне ожидания блокировки Ормуза со стороны США

    Другие страны
    13 апреля, 2026
    • 09:19
    Нефть дорожает на фоне ожидания блокировки Ормуза со стороны США

    Цены на нефть выросли более чем на 7%, превысив отметку в $100 за баррель, на фоне подготовки военно-морских сил США к блокированию судоходства в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Dawn.

    Отмечается, что этот шаг может ограничить экспорт иранской нефти после того, как Вашингтон и Тегеран не смогли достичь соглашения о прекращении конфликта.

    Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $6,96 (7,3%) - до $102,16 за баррель, по состоянию на 04:30 по Гринвичу (08:30 по Баку), после снижения на 0,75% 10 апреля.

    Американская нефть WTI подорожала на $8,12 (8,4%) - до $104,69 за баррель, после падения на 1,33% в предыдущую сессию.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Нефть марки Brent WTI Цена на нефть
    ABŞ-nin Hörmüz boğazını blokadaya alması gözləntisi fonunda neft bahalaşır
    Oil prices rise amid expectations of US blockade of Strait of Hormuz

