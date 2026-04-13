Нефть дорожает на фоне ожидания блокировки Ормуза со стороны США
Другие страны
- 13 апреля, 2026
- 09:19
Цены на нефть выросли более чем на 7%, превысив отметку в $100 за баррель, на фоне подготовки военно-морских сил США к блокированию судоходства в Ормузском проливе.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Dawn.
Отмечается, что этот шаг может ограничить экспорт иранской нефти после того, как Вашингтон и Тегеран не смогли достичь соглашения о прекращении конфликта.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $6,96 (7,3%) - до $102,16 за баррель, по состоянию на 04:30 по Гринвичу (08:30 по Баку), после снижения на 0,75% 10 апреля.
Американская нефть WTI подорожала на $8,12 (8,4%) - до $104,69 за баррель, после падения на 1,33% в предыдущую сессию.
