Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив из-за американских санкций

Власти Ирана перекроют Ормузский пролив в том случае, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США.

Как передает Report со ссылкой на иранское агентство Mehr, об этом заявил командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.

"По международному праву Ормузский пролив является водным путем, и если нам не разрешат им пользоваться, мы его закроем", - заявил А.Тангсири.

В конце 2018 года президент Ирана Хасан Рухани пригрозил воспрепятствовать экспорту нефти из района Персидского залива, если США будут мешать Ирану продавать собственную нефть в рамках санкций.

Сегодня президент США Дональд Трамп отказался продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана.