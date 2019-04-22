Трамп отказался продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана, срок которых истекает в мае.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

"Это решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив иранский режим основного источника доходов", - говорится в заявлении.

США, Саудовская Аравия и ОАЭ обещают не допустить дефицита нефти на мировом рынке в связи с ограничениями.

"США, Саудовская Аравия и ОАЭ... наряду с нашими друзьями и союзниками привержены обеспечению мировых рынков нефтью в достаточном объеме, - говорится в заявлении. - Мы договорились предпринять своевременные действия, чтобы глобальный спрос на нефть был удовлетворен после того, как иранская нефть прекратит поступать на рынки".

Как отмечается в заявлении, США и их союзники намерены "продолжать и расширять кампанию по оказанию максимального экономического давления" на Иран.

Госсекретарь Майкл Помпео в свою очередь заявил, что Вашингтон намерен ускорять применение мер экономического давления на Тегеран, пока Иран не сядет за стол переговоров с США.

Отметим, что экспорт иранской нефти, восстановился до уровня перед санкциями США, чему способствовал неуклонный спрос на нефть со стороны Китая и Южной Кореи.

В марте поставки сырой нефти и конденсата из Ирана выросли на 12% до 1,70 млн. баррелей в сутки, до самого высокого уровня с октября, поскольку основные покупатели старались максимально увеличить объемы поставок до истечения срока действия санкций США в начале мая, сообщила ранее S & P Global.



По мнению аналитиков, экспорт может упасть в ближайшие месяцы, если США ужесточат контроль над закупками иранской нефти восемью странами, которым предоставляется особый режим.

В ноябре экспорт упал до 1,08 млн. баррелей в сутки - с почти 1,34 млн. баррелей в сутки с мая, когда США вышли из иранской ядерной сделки, согласно данным Platts cFlow. Но с ноября объемы восстановились на 60%, удивив многих на рынке.



Источники отметили, что рост экспорта происходит, несмотря на значительное сокращение добычи иранской нефти, поскольку член ОПЕК использует нефть из хранилищ.



Данные от компании Ursa, которая отслеживает запасы нефти с использованием спутниковых данных, показывают, что запасы нефти в нефтехранилищах Ирана с начала января сократились почти на 25%, в том числе на острове Харг, главном экспортном терминале страны, где запасы упали на 30%.



В марте Иран добывал 2,69 млн. баррелей нефти в сутки, согласно недавнему исследованию ОПЕК, проведенному S & P Global Platts, в то время как в ноябре добыча составляла на 280 000 баррелей в сутки больше.



Китай, Индия и Южная Корея значительно увеличили закупки иранской нефти, поскольку поставки особенно тяжелой и средней нефти резко сократились в последние несколько месяцев.



Поставка средней и тяжелой кислой нефти остается основной проблемой для азиатских нефтеперерабатывающих предприятий из-за нехватки объемов из Венесуэлы, Ирана и других основных источников тяжелой кислой нефти.



В последние месяцы спрос на иранскую нефть у крупнейшего в мире импортера нефти восстановился. Приток в Китай, в среднем, в прошлом месяце составил 627 710 баррелей в сутки с уровня 571 464 баррелей в сутки в феврале.



При этом, индекс покупательской активности в марте вырос до 350 000 баррелей в сутки, что на 70 000 баррелей больше, чем в феврале.