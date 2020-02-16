​Иран отказался вести переговоры с США

Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, Вашингтону следует сначала снять санкции.

Как передает Report, об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

"Если США вернутся в ядерную сделку, снимут санкции, то они могут в рамках группы "5+1" вести переговоры. До тех пор, пока этого не произошло, возможности для переговоров существовать не будет", - сказал Роухани в ходе пресс-конференции, которая транслировалась иранским телевидением.

Он также коснулся безопасности на Ближнем Востоке, указав, что Тегеран заинтересован в стабильном регионе, для чего официально предложил "Ормузскую мирную инициативу". По его словам, безопасность в регионе невозможно обеспечить без Ирана.