Иран опроверг заявление главы CENTCOM об экспорте нефти через Ормуз

Иранская армия опровергла заявление командующего Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера о проходе через Ормузский пролив более одного миллиарда баррелей нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил представитель иранской армии Абульфазл Шикарчи.

"Заявление командующего CENTCOM об обеспечении безопасоного прохода через Ормузский пролив нефтяных танкеров и более одного миллиарда баррелей нефти за последние два месяца является не столько реальностью, сколько неудачным психологическим приемом для поднятия боевого духа американских сил в регионе и оправдания тяжелых финансовых и людских потерь США в регионе", - отметил он.

По словам Шикарчи, инициатива в Ормузском проливе по-прежнему находится в руках иранских военных.

Купер ранее заявил, что ВС США за последние несколько месяцев обеспечили безопасный проход более 1 миллиарда баррелей нефти через Ормузский пролив.