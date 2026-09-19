Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Иран опроверг заявление главы CENTCOM об экспорте нефти через Ормуз

    В регионе
    • 19 сентября, 2026
    • 23:49
    Иран опроверг заявление главы CENTCOM об экспорте нефти через Ормуз

    Иранская армия опровергла заявление командующего Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера о проходе через Ормузский пролив более одного миллиарда баррелей нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил представитель иранской армии Абульфазл Шикарчи.

    "Заявление командующего CENTCOM об обеспечении безопасоного прохода через Ормузский пролив нефтяных танкеров и более одного миллиарда баррелей нефти за последние два месяца является не столько реальностью, сколько неудачным психологическим приемом для поднятия боевого духа американских сил в регионе и оправдания тяжелых финансовых и людских потерь США в регионе", - отметил он.

    По словам Шикарчи, инициатива в Ормузском проливе по-прежнему находится в руках иранских военных.

    Купер ранее заявил, что ВС США за последние несколько месяцев обеспечили безопасный проход более 1 миллиарда баррелей нефти через Ормузский пролив.

    Абульфазл Шикарчи Операция США и Израиля против Ирана Брэд Купер Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Центральное командование ВС США (CENTCOM)
    İran ordusu CENTCOM-un Hörmüzlə bağlı bəyanatını təkzib edib

    Последние новости

    04:12

    Эрдоган: Турция поддерживает Кувейт в сложной и напряженной ситуации в регионе

    В регионе
    03:58

    Трамп анонсировал встречи по ситуации вокруг Ирана

    Другие страны
    03:25
    Фото

    Азербайджанская пианистка Фатима Алиева выступила на концерте в Белграде

    Kультурная политика
    02:43

    Трамп открыл новую вертолетную площадку у Белого дома

    Другие страны
    02:17

    Эрдоган встретился с главой Президентского совета Ливии

    В регионе
    01:56

    В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООН

    Другие страны
    01:25

    Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в Ирландии

    Другие страны
    00:49

    В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19

    Другие страны
    00:13
    Фото

    Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нет

    Другие страны
    Лента новостей