Майк Уолтц: Трамп пытается урегулировать российско-украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп пытается урегулировать российско-украинский конфликт, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

Как передает Report со ссылкой на Breitbart News, по словам американского дипломата, Трамп пытается положить конец "крупнейшей сухопутной войне в Европе", которая, по его утверждению, началась при бывшем президенте США Джо Байдене.

Уолтц отметил, что в предстоящем выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Трамп намерен говорить о суверенитете, "мирных сделках, которые он помог заключить за последний год, и тех сделках, над которыми ведется работа".

Кроме того, по словам Уолтца, президент США затронет вопросы иранской ядерной программы, искусственного интеллекта и роли государства в его регулировании.