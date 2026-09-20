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    Майк Уолтц: Трамп пытается урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 05:25
    Майк Уолтц: Трамп пытается урегулировать российско-украинский конфликт

    Президент США Дональд Трамп пытается урегулировать российско-украинский конфликт, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

    Как передает Report со ссылкой на Breitbart News, по словам американского дипломата, Трамп пытается положить конец "крупнейшей сухопутной войне в Европе", которая, по его утверждению, началась при бывшем президенте США Джо Байдене.

    Уолтц отметил, что в предстоящем выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Трамп намерен говорить о суверенитете, "мирных сделках, которые он помог заключить за последний год, и тех сделках, над которыми ведется работа".

    Кроме того, по словам Уолтца, президент США затронет вопросы иранской ядерной программы, искусственного интеллекта и роли государства в его регулировании.

    Дональд Трамп Российско-украинский конфликт Майк Уолтц
    Mayk Uolts: Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsini həll etməyə çalışır

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