Майк Уолтц: Трамп пытается урегулировать российско-украинский конфликт
Другие страны
- 20 сентября, 2026
- 05:25
Президент США Дональд Трамп пытается урегулировать российско-украинский конфликт, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.
Как передает Report со ссылкой на Breitbart News, по словам американского дипломата, Трамп пытается положить конец "крупнейшей сухопутной войне в Европе", которая, по его утверждению, началась при бывшем президенте США Джо Байдене.
Уолтц отметил, что в предстоящем выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Трамп намерен говорить о суверенитете, "мирных сделках, которые он помог заключить за последний год, и тех сделках, над которыми ведется работа".
Кроме того, по словам Уолтца, президент США затронет вопросы иранской ядерной программы, искусственного интеллекта и роли государства в его регулировании.
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