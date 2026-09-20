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    Mayk Uolts: Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsini həll etməyə çalışır

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2026
    • 05:28
    Mayk Uolts: Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsini həll etməyə çalışır

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsini həll etməyə çalışır.

    "Report" "Breitbart News"a istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mayk Uolts bildirib.

    Amerikalı diplomatın sözlərinə görə, Tramp ABŞ-nin sabiq prezidenti Co Baydenin dövründə başlamış "Avropadakı ən böyük quru müharibəsi"nə son qoymağa çalışır.

    Uolts qeyd edib ki, BMT Baş Assambleyasının tribunasından edəcəyi çıxışında Tramp suverenlik, son bir ildə bağlanmasına kömək etdiyi sülh sazişləri və üzərində iş gedən sazişlər barədə danışmaq niyyətindədir.

    Bundan əlavə, Uoltsun sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti İranın nüvə proqramı, süni intellekt və onun tənzimlənməsində dövlətin rolu məsələlərinə toxunacaq.

    Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT Baş Assambleyası
    Майк Уолтц: Трамп пытается урегулировать российско-украинский конфликт

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