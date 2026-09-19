İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    İran ordusu CENTCOM-un Hörmüzlə bağlı bəyanatını təkzib edib

    Region
    • 19 sentyabr, 2026
    • 22:57
    İran ordusu CENTCOM-un Hörmüzlə bağlı bəyanatını təkzib edib

    İran ordusu ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) komandanı admiral Bred Kuperin son bir neçə ay ərzində Hörmüz boğazından 1 milyard bareldən çox neftin təhlükəsiz keçidini təmin etməsi ilə bağlı bəyanatını təkzib edib.

    "Report" IRIB-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran ordusunun nümayəndəsi Əbülfəzl Şikarçı bildirib.

    "CENTCOM komandanının neft tankerlərinin müşayiət edilməsi və son iki ay ərzində bir milyard barel neftin çıxarılması barədə açıqlaması reallıq olmaqdan daha çox, Amerika ordusunun bölgədəki qüvvələrinə ruh yüksəkliyi vermək, ABŞ-nin bölgədəki ağır maliyyə və can itkilərinə bəraət qazandırmaq üçün uğursuz psixoloji əməliyyatdır", - o qeyd edib.

    Şikarçının sözlərinə görə, Hörmüz boğazında təşəbbüs hələ də İran ordusunun əlindədir.

    Xatırladaq ki, CENTCOM komandanı admiral Bred Kuper bildirib ki, ölkəsi son bir neçə ay ərzində 1 milyard bareldən çox neftin Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçidini təmin edib.

    Əbülfəzl Şikarçi Bredli Kuper Hörmüz boğazında gərginlik ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM)
    Иран опроверг заявление главы CENTCOM об экспорте нефти через Ормуз

    Son xəbərlər

    03:40

    Almaniyada Bundesverdə xidmət üçün 18 yaşlı kişilərin məcburi tibbi müayinəsinə başlanılıb

    Digər ölkələr
    03:21

    Astarada baş verən avtomobil qəzasında bir nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    03:04

    "Barselona" Rafinyanın het-triki sayəsində "Sevilya"nı məğlub edib

    Futbol
    02:39

    ABŞ-də senatorlar süni intellektin Çin gəmisi barədə yanlış hesabatının araşdırılmasını tələb ediblər

    Digər ölkələr
    02:07

    "Yle": Finlandiyanın "F-35" qırıcısı texniki nasazlıq səbəbindən Azor adalarında qalıb

    Digər ölkələr
    01:49
    Foto

    Dmanisidən olan azərbaycanlı idmançı Gürcüstan çempionu titulunu qazanıb

    Fərdi
    01:34

    ABŞ-də dizelin qiyməti rekordu yeniləyib

    Digər ölkələr
    01:06

    Albaniyada Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin sürətləndirilməsi üçün 6 milyon dollar ayrılıb

    Digər ölkələr
    00:37

    Haaqada iğtişaşlar səbəbindən 24 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti