İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    CENTCOM 1 milyard bareldən çox xam neftin Hörmüz vasitəsilə təhlükəsiz daşınmasını təmin edib

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2026
    • 19:42
    CENTCOM 1 milyard bareldən çox xam neftin Hörmüz vasitəsilə təhlükəsiz daşınmasını təmin edib

    ABŞ son bir neçə ay ərzində 1 milyard bareldən çox neftin Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçidini təmin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) komandanı admiral Bred Kuper "X" sosial şəbəkəsində paylaşılan videomüraciətində deyib.

    "Təsirli nəticələr əldə edilib... Son bir neçə ay ərzində CENTCOM qüvvələri bir milyard bareldən çox xam neftin Fars körfəzindən Hörmüz boğazı vasitəsilə çıxarılmasını təmin edib. Bu marşrutdan keçərkən 2000-dən çox ticarət gəmisinin uğurla müşayiət olunması və mühafizəsi təmin olunub", - o bildirib.

    Kuperin sözlərinə görə, Hörmüz boğazındakı əsas gəmiçilik yolları minalardan təmizlənib, dəniz blokadası dövründə isə İran neftinin ixracının qarşısı tamamilə alınıb:

    "Bu zaman İrandan neft ixracı sıfır barel təşkil edib. Biz vəziyyətə ayıq baxışımızı qoruyur və Hörmüz boğazı vasitəsilə daşımaların həcmini artırmağa çalışaraq ABŞ-nin müxtəlif qurumlarından olan həmkarlarımız, Fars Körfəzi Ərəb Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasından olan tərəfdaşlarımız, eləcə də sığorta və gəmiçilik şirkətləri ilə işləməyə son dərəcə köklənmişik".

    Hörmüz boğazında gərginlik Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Fars körfəzi ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM)
    CENTCOM обеспечило безопасный вывоз более 1 млрд баррелей сырой нефти через Ормуз

    Son xəbərlər

    21:01

    Mehriban Əliyeva Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Daxili siyasət
    20:47

    Karsten Broyer NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri seçilib

    Digər ölkələr
    20:33

    NYT: Trampın Qrenlandiya ilə bağlı bəyanatı ada sakinlərində çaşqınlıq yaradıb

    Digər ölkələr
    20:25

    Naçkebiya: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi Cənubi Qafqazda sabitlik üçün imkan yaradıb

    Xarici siyasət
    20:21

    Ukrayna və Rusiya arasında mülki şəxslərin mübadiləsi həyata keçirilib

    Digər ölkələr
    20:20
    Foto

    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən turnirdə üç medal qazanıblar

    Fərdi
    20:15
    Foto

    Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Naxçıvanda vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    20:07
    Foto

    Ukraynada Ermənistanın azərbaycanlı əhalisinin tarixi haqqında kitab çap olunub

    Digər ölkələr
    20:04

    ABŞ-də dörd şirkət süni intellektin inkişafını ləngitməkdə ittiham edilib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti