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    CENTCOM обеспечило безопасный вывоз более 1 млрд баррелей сырой нефти через Ормуз

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 18:52
    CENTCOM обеспечило безопасный вывоз более 1 млрд баррелей сырой нефти через Ормуз

    Американские военные обеспечили безопасный проход через Ормузский пролив более 1 миллиарда баррелей нефти за последние несколько месяцев.

    Как передает Report, об этом говорится в видеобращении командующего Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирала Бреда Купера в соцсети Х.

    "Достигнуты впечатляющие результаты... За последние несколько месяцев силы CENTCOM обеспечили безопасный вывоз более миллиарда баррелей сырой нефти из Персидского залива через Ормузский пролив. Было обеспечено успешное сопровождение и защита более 2000 коммерческих судов при проходе через данный маршрут", - сказал он.

    По словам Купера, основные судоходные пути в Ормузском проливе очищены от мин, а за время морской блокады экспорт иранской нефти был полносью предотвращен:

    "При этом экспорт нефти из Ирана составил ноль баррелей. Мы сохраняем трезвый взгляд на ситуацию и предельно сосредоточены на работе с нашими коллегами из различных ведомств США, партнерами из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также со страховыми и судоходными компаниями, стремясь нарастить объемы перевозок через Ормузский пролив".

    Брэд Купер Центральное командование ВС США (CENTCOM) Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    CENTCOM 1 milyard bareldən çox xam neftin Hörmüz vasitəsilə təhlükəsiz daşınmasını təmin edib

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