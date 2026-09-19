CENTCOM обеспечило безопасный вывоз более 1 млрд баррелей сырой нефти через Ормуз

Американские военные обеспечили безопасный проход через Ормузский пролив более 1 миллиарда баррелей нефти за последние несколько месяцев.

Как передает Report, об этом говорится в видеобращении командующего Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирала Бреда Купера в соцсети Х.

"Достигнуты впечатляющие результаты... За последние несколько месяцев силы CENTCOM обеспечили безопасный вывоз более миллиарда баррелей сырой нефти из Персидского залива через Ормузский пролив. Было обеспечено успешное сопровождение и защита более 2000 коммерческих судов при проходе через данный маршрут", - сказал он.

По словам Купера, основные судоходные пути в Ормузском проливе очищены от мин, а за время морской блокады экспорт иранской нефти был полносью предотвращен:

"При этом экспорт нефти из Ирана составил ноль баррелей. Мы сохраняем трезвый взгляд на ситуацию и предельно сосредоточены на работе с нашими коллегами из различных ведомств США, партнерами из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также со страховыми и судоходными компаниями, стремясь нарастить объемы перевозок через Ормузский пролив".