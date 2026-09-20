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    В Албании выделили шесть млн долларов на ускорение достижения Целей устойчивого развития

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 03:59
    В Албании выделили шесть млн долларов на ускорение достижения Целей устойчивого развития

    Премьер-министр Албании Эди Рама подтвердил приверженность страны Повестке-2030 и интеграции в Европейский союз.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом Рама заявил в видеообращении, опубликованном в рамках мероприятия высокого уровня "SDG Moment - 2026", посвященного реализации Целей устойчивого развития ООН. Он охарактеризовал эти два направления как единый путь трансформации Албании.

    Премьер-министр отметил, что с 2018 года уровень бедности в стране снизился с 23,7% до 19%, младенческая смертность сократилась вдвое, а более 95% государственных услуг сейчас предоставляются онлайн.

    "Почти вся электроэнергия производится из возобновляемых источников энергии. Женщины занимают 35% мест в парламенте и около 50% должностей в правительстве", - сказал Рама.

    По его словам, Албания заняла 44-е место в мире в Индексе целей устойчивого развития за 2026 год.

    Э. Рама также сообщил, что Албания выделила 6 млн долларов США в Фонд ускорения достижения Целей устойчивого развития для ускорения трансформации страны.

    Он отметил, что средства будут направлены на защиту детей, подготовку бизнеса к выходу на единый рынок ЕС, развитие местных сообществ, а также борьбу с организованной преступностью и коррупцией.

    Премьер-министр Албании также сообщил, что страна подписала новую Рамочную программу сотрудничества с ООН на 2027–2031 годы.

    Европейский союз (ЕС) Эди Рама
    Albaniyada Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin sürətləndirilməsi üçün 6 milyon dollar ayrılıb

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