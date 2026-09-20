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    В Астаринском районе в ДТП погиб человек, еще трое пострадали

    Происшествия
    • 20 сентября, 2026
    • 04:43
    В Астаринском районе в ДТП погиб человек, еще трое пострадали

    В селе Тахтанакяран Астаринского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще трое получили травмы.

    Как сообщает южное бюро Report, грузовой автомобиль Ford Transit под управлением Самида Гамидова столкнулся с автомобилем Niva, которым управлял житель села Мики Астаринского района, 1957 года рождения Гюлага Ахасан оглы Алиев.

    После столкновения Ford Transit съехал с дороги и перевернулся.

    В результате ДТП водитель Niva, его сын - житель села Рина Астаринского района, Рустам Гюлага оглу Алиев (1980 г.р.), а также жители села Рина - (2007 г.р.) Эльвин Фархад оглу Алиев и Шахрам Рустам оглу Алиев (2008 г.р.)- получили различные телесные повреждения и были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

    Гюлага Алиев и Рустам Алиев, состояние которых было более тяжелым, были госпитализированы в отделение реанимации. Им диагностировали неуточненную внутричерепную травму.

    Несмотря на усилия врачей, спасти водителя Гюлага Алиева не удалось.

    По факту проводится расследование.

    Астара Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    Astarada baş verən avtomobil qəzasında bir nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb

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