В Астаринском районе в ДТП погиб человек, еще трое пострадали

В селе Тахтанакяран Астаринского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще трое получили травмы.

Как сообщает южное бюро Report, грузовой автомобиль Ford Transit под управлением Самида Гамидова столкнулся с автомобилем Niva, которым управлял житель села Мики Астаринского района, 1957 года рождения Гюлага Ахасан оглы Алиев.

После столкновения Ford Transit съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП водитель Niva, его сын - житель села Рина Астаринского района, Рустам Гюлага оглу Алиев (1980 г.р.), а также жители села Рина - (2007 г.р.) Эльвин Фархад оглу Алиев и Шахрам Рустам оглу Алиев (2008 г.р.)- получили различные телесные повреждения и были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Гюлага Алиев и Рустам Алиев, состояние которых было более тяжелым, были госпитализированы в отделение реанимации. Им диагностировали неуточненную внутричерепную травму.

Несмотря на усилия врачей, спасти водителя Гюлага Алиева не удалось.

По факту проводится расследование.