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    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Посольства США предупредили граждан об эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 06:42
    Посольства США предупредили граждан об эскалации на Ближнем Востоке

    Посольства США в ряде стран Ближнего Востока вновь призвали американских граждан проявлять повышенную бдительность на фоне напряженной ситуации в регионе.

    Как передает Report, соответствующие предупреждения распространили диппредставительства США в Иордании, Израиле, Ираке, Катаре, Бахрейне, Саудовской Аравии, Омане, ОАЭ и Ливане.

    В сообщениях отмечается, что из-за напряженности на Ближнем Востоке ситуация в сфере безопасности остается сложной, а сохраняется возможность непредвиденной эскалации.

    Дипмиссии также указали, что поддерживаемое Ираном йеменское движение хуситов "Ансар Аллах" ведет боевые действия против Саудовской Аравии, в том числе наносит удары по гражданским аэропортам. По их оценке, этот конфликт может быстро перерасти в более масштабный.

    Американцев, находящихся на Ближнем Востоке, призвали проявлять повышенную бдительность и быть готовыми к возможным отменам авиарейсов, закрытию воздушного пространства и перебоям в транспортном сообщении.

    Дипломаты также предупредили, что американские дипломатические представительства, в том числе за пределами Ближнего Востока, становились объектами нападений. В дипмиссиях отметили, что Иран и поддерживающие его формирования могут нанести удары по другим объектам США за рубежом либо по объектам, связанным с Соединенными Штатами и американцами по всему миру, включая американские компании и другие учреждения.

    Подобные предупреждения американские посольства публикуют на протяжении многих лет на фоне напряженной ситуации в регионе.

    Эскалация на Ближнем Востоке Посольство США
    ABŞ səfirlikləri vətəndaşlara Yaxın Şərqdə eskalasiya barədə xəbərdarlıq edib

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