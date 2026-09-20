Посольства США предупредили граждан об эскалации на Ближнем Востоке

Посольства США в ряде стран Ближнего Востока вновь призвали американских граждан проявлять повышенную бдительность на фоне напряженной ситуации в регионе.

Как передает Report, соответствующие предупреждения распространили диппредставительства США в Иордании, Израиле, Ираке, Катаре, Бахрейне, Саудовской Аравии, Омане, ОАЭ и Ливане.

В сообщениях отмечается, что из-за напряженности на Ближнем Востоке ситуация в сфере безопасности остается сложной, а сохраняется возможность непредвиденной эскалации.

Дипмиссии также указали, что поддерживаемое Ираном йеменское движение хуситов "Ансар Аллах" ведет боевые действия против Саудовской Аравии, в том числе наносит удары по гражданским аэропортам. По их оценке, этот конфликт может быстро перерасти в более масштабный.

Американцев, находящихся на Ближнем Востоке, призвали проявлять повышенную бдительность и быть готовыми к возможным отменам авиарейсов, закрытию воздушного пространства и перебоям в транспортном сообщении.

Дипломаты также предупредили, что американские дипломатические представительства, в том числе за пределами Ближнего Востока, становились объектами нападений. В дипмиссиях отметили, что Иран и поддерживающие его формирования могут нанести удары по другим объектам США за рубежом либо по объектам, связанным с Соединенными Штатами и американцами по всему миру, включая американские компании и другие учреждения.

Подобные предупреждения американские посольства публикуют на протяжении многих лет на фоне напряженной ситуации в регионе.