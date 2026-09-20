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    NYT: Гайана укрепила позиции на нефтяном рынке

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 06:17
    NYT: Гайана укрепила позиции на нефтяном рынке

    Военная операция США и Израиля против Ирана позволила Гайане значительно улучшить свои позиции на мировом нефтяном рынке.

    Как передает Report со ссылкой на The New York Times (NYT), на фоне ближневосточного конфликта и резкого сокращения нефтяных поставок доходы Гайаны от нефти в 2026 году могут достичь $6,5 млрд. Это вдвое больше прогноза, сделанного в начале года.

    По данным издания, боевые действия против Ирана привели к росту цен на нефть. На этом фоне страны пытаются найти альтернативные источники поставок энергоресурсов, которым не угрожают атаки беспилотников.

    Экономист Ричард Рамбарран из Джорджтауна, столицы Гайаны, сообщил изданию, что сейчас страна добывает около 900 тыс. баррелей нефти в сутки. По его оценке, к 2030 году этот показатель может вырасти до 1,7 млн баррелей в сутки.

    Согласно данным Министерства финансов Гайаны, в первой половине 2025 года страна добывала 639 тыс. баррелей нефти в сутки. По оценке ведомства, в первой половине 2026 года добыча в нефтегазовом секторе страны выросла на 41,3%, а экспорт нефти - на 82,1%.

    В ноябре 2025 года Индия в рамках диверсификации источников поставок энергоносителей впервые с 2021 года закупила у Гайаны 2 млн баррелей нефти.

    Гайана Нефтяной рынок Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    NYT: Qayana neft bazarında mövqelərini möhkəmləndirib

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