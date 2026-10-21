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    Торговый дефицит Японии почти удвоился и достиг $17,8 млрд

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 10:56
    Торговый дефицит Японии почти удвоился и достиг $17,8 млрд

    Дефицит торгового баланса Японии в первом полугодии 2026 финансового года, охватывающем апрель-сентябрь, вырос на 98,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,82 трлн иен (около $17,8 млрд).

    Как передает Report со ссылкой на FNN, об этом свидетельствуют предварительные данные Министерства финансов Японии.

    За отчетный период экспорт увеличился на 18,4%, до 63,46 трлн иен (около $401,7 млрд), а импорт - на 20,4%, до 66,28 трлн иен (около $419,5 млрд). Оба показателя достигли рекордных значений.

    Как отмечает FNN, основной причиной увеличения дефицита стало подорожание нефти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость нефтяного импорта выросла на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года.

    По данным телеканала, Япония расширяет закупки нефти за пределами Ближнего Востока. В частности, стоимость импорта нефти из США увеличилась почти в девять раз.

    Торговый баланс Япония
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