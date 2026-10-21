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    Завершились совместные учения военных пилотов Азербайджана и ОАЭ

    Армия
    • 21 октября, 2026
    • 10:57
    Завершились совместные учения военных пилотов Азербайджана и ОАЭ

    В Азербайджане завершились совместные летно-тактические учения "Встреча соколов - 2026" с участием авиации и средств противовоздушной обороны ВВС Азербайджана и ОАЭ.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.

    В ходе учений военнослужащие обеих стран продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки и точно выполнили поставленные задачи.

    Отметим, что профессионализм, проявленный участниками в рамках учений, сыграл важную роль в повышении боевой эффективности и взаимной координации.

    Завершились совместные учения военных пилотов Азербайджана и ОАЭ

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Летно-тактические учения Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
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