Завершились совместные учения военных пилотов Азербайджана и ОАЭ

В Азербайджане завершились совместные летно-тактические учения "Встреча соколов - 2026" с участием авиации и средств противовоздушной обороны ВВС Азербайджана и ОАЭ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ходе учений военнослужащие обеих стран продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки и точно выполнили поставленные задачи.

Отметим, что профессионализм, проявленный участниками в рамках учений, сыграл важную роль в повышении боевой эффективности и взаимной координации.