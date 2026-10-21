Завершились совместные учения военных пилотов Азербайджана и ОАЭ
Армия
- 21 октября, 2026
- 10:57
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Азербайджане завершились совместные летно-тактические учения "Встреча соколов - 2026" с участием авиации и средств противовоздушной обороны ВВС Азербайджана и ОАЭ.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.
В ходе учений военнослужащие обеих стран продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки и точно выполнили поставленные задачи.
Отметим, что профессионализм, проявленный участниками в рамках учений, сыграл важную роль в повышении боевой эффективности и взаимной координации.
Завершились совместные учения военных пилотов Азербайджана и ОАЭ
Видео
Видео
Последние новости
12:22
ЕБРР намерен увеличить объем инвестиций в морской транспорт на маршруте Среднего коридораИнфраструктура
12:20
Мирзоян: TRIPP упростит пересечение границ с Азербайджаном, Грузией и ИраномВ регионе
12:20
ЕБРР: Средний коридор обладает потенциалом, выходящим за пределы транспортной отраслиИнфраструктура
12:17
Совет прессы предупредил о фейковых WhatsApp-аккаунтах от имени известных журналистовВнутренняя политика
12:16
Самир Мамедов: Скорость интернета в Азербайджане увеличилась в 7 разИКТ
12:15
ЦБА задействует механизмы повышения финустойчивости страховых компанийФинансы
12:15
Посол: Саудовская Аравия предоставляет азербайджанским студентам 121 стипендию ежегодноНаука и образование
12:10
В Венгрии задержан бывший глава ЦентробанкаДругие страны
12:09
В Азербайджане разработают концепцию "Институт семьи – 2040"Социальная защита