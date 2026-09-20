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    Дональд Трамп досрочно вернулся в Вашингтон

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 07:24
    Дональд Трамп досрочно вернулся в Вашингтон

    Президент США Дональд Трамп покинул загородную резиденцию американских президентов в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) на сутки раньше запланированного срока и вернулся в Вашингтон.

    Как передает Report, пресс-пул Белого дома сообщил о возвращении Трампа в его резиденцию в американской столице. Согласно ранее опубликованному рабочему графику, президент должен был прибыть туда вечером 20 сентября. Белый дом не объяснил изменение графика.

    Американские медиа связывают досрочное возвращение Трампа с событиями на Ближнем Востоке.

    The Hill связывает незапланированное возвращение президента в Вашингтон с ударом йеменского движения хуситов "Ансар Аллах" по Эр-Рияду, который был отражен средствами ПВО Саудовской Аравии.

    Fox News, в свою очередь, считает, что Трамп вернулся в Вашингтон после того, как власти Ирана через катарских посредников передали США условия прекращения войны и теперь ожидают ответа американского президента.

    Дональд Трамп Вашингтон (США)
    Donald Tramp vaxtından əvvəl Vaşinqtona qayıdıb

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