Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров
- 20 сентября, 2026
- 07:50
Иран объявил правительству США семь условий для начала любых переговоров.
Как сообщает Report, об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи написал на своей странице в социальной сети X.
"Послание Тегерана ясно и однозначно: если Вашингтон хочет выйти из созданного им тупика, у него нет другого пути, кроме как принять права и условия Ирана", - заявил генерал.
Отметим, что семь основных условий, выдвинутых Ираном для открытия Ормузского пролива и нормализации отношений с США, следующие:
1. Прекращение военных действий;
2. Разблокирование замороженных активов;
3. Отмена морской блокады;
4. Отмена экономических и политических санкций;
5. Вывод военно-морских и военно-воздушных сил США из региона;
6. Выплата военных репараций;
7. Прекращение угроз и оскорблений.