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    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров

    В регионе
    • 20 сентября, 2026
    • 07:50
    Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров

    Иран объявил правительству США семь условий для начала любых переговоров.

    Как сообщает Report, об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи написал на своей странице в социальной сети X.

    "Послание Тегерана ясно и однозначно: если Вашингтон хочет выйти из созданного им тупика, у него нет другого пути, кроме как принять права и условия Ирана", - заявил генерал.

    Отметим, что семь основных условий, выдвинутых Ираном для открытия Ормузского пролива и нормализации отношений с США, следующие:

    1. Прекращение военных действий;

    2. Разблокирование замороженных активов;

    3. Отмена морской блокады;

    4. Отмена экономических и политических санкций;

    5. Вывод военно-морских и военно-воздушных сил США из региона;

    6. Выплата военных репараций;

    7. Прекращение угроз и оскорблений.

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    İranın ABŞ ilə müzakirələrin başlaması üçün irəli sürdüyü yeddi şərt açıqlanıb

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