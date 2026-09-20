ВС США нанесли удар по лодке наркоторговцев в Карибском море
Другие страны
- 20 сентября, 2026
- 05:58
Вооруженные силы США нанесли удар по лодке наркоторговцев в Карибском море, в результате чего погибли четыре человека.
Как передает Report со ссылкой на Южное командование ВС США, судно следовало по установленным маршрутам наркотрафика в Карибском море.
По данным командования, американская разведка располагала информацией о причастности судна к незаконной перевозке наркотиков.
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