Европейский бизнес рассматривает Азербайджан как безопасную альтернативу транзитным коридорам

Европейское бизнес-сообщество расценивает Азербайджан как более надежный транспортный коридор, который может стать альтернативой иным транзитным маршрутам, связывающим Европу и Азию.

Как передает Report, об этом заявила глава группы по подготовке отчета "Деловой климат в ЕС: Азербайджан 2025/2026" Айтян Ахундова в рамках Q&A сессии на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, проходящем в Баку.

"Ключевым фактором, который привлекает компании, является расположение Азербайджана на стыке континентов - в точке, которая рассматривается как более безопасный коридор между Европой и Азией, способный стать заменой маршрутам, пролегающим через Россию и иные государства. Даже при том, что Средний коридор пока не функционирует в полном объеме, а доставка грузов по нему требует больше времени по сравнению с альтернативными направлениями, европейские компании все равно оценивают его как надежную и безопасную альтернативу", - отметила А. Ахундова.

Как подчеркнула эксперт, возрастающий интерес к Среднему коридору способствует привлечению в логистическую отрасль региона значительного числа международных и локальных партнеров. Вместе с тем она обратила внимание на существование ряда сдерживающих обстоятельств и инфраструктурных трудностей. В частности, среди основных вызовов дефицит финансовых ресурсов и неравномерное развитие отдельных участков маршрута.

"Если оценивать текущую ситуацию с точки зрения достаточности ресурсов и инфраструктуры - пока они представлены не в полном объеме, и впереди еще значительный объем работы. К примеру, цифровизация уже реализуется достаточно активно, проводится модернизация пограничного перехода между Казахстаном и Азербайджаном, однако на грузинском участке пока фиксируется определенное отставание", - уточнила она.

При этом А. Ахундова указала на то, что Европейский союз значительно усилил сотрудничество со странами, расположенными вдоль коридора, а также координацию логистических процессов.

"Все это выступает для бизнеса значимым сигналом о наличии серьезных перспектив. Невзирая на имеющиеся трудности, европейские компании осознают стратегический потенциал региона и продолжают наращивать свое присутствие в Азербайджане", - резюмировала эксперт.