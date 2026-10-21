Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Европейский бизнес рассматривает Азербайджан как безопасную альтернативу транзитным коридорам

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2026
    • 10:53
    Европейский бизнес рассматривает Азербайджан как безопасную альтернативу транзитным коридорам

    Европейское бизнес-сообщество расценивает Азербайджан как более надежный транспортный коридор, который может стать альтернативой иным транзитным маршрутам, связывающим Европу и Азию.

    Как передает Report, об этом заявила глава группы по подготовке отчета "Деловой климат в ЕС: Азербайджан 2025/2026" Айтян Ахундова в рамках Q&A сессии на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, проходящем в Баку.

    "Ключевым фактором, который привлекает компании, является расположение Азербайджана на стыке континентов - в точке, которая рассматривается как более безопасный коридор между Европой и Азией, способный стать заменой маршрутам, пролегающим через Россию и иные государства. Даже при том, что Средний коридор пока не функционирует в полном объеме, а доставка грузов по нему требует больше времени по сравнению с альтернативными направлениями, европейские компании все равно оценивают его как надежную и безопасную альтернативу", - отметила А. Ахундова.

    Как подчеркнула эксперт, возрастающий интерес к Среднему коридору способствует привлечению в логистическую отрасль региона значительного числа международных и локальных партнеров. Вместе с тем она обратила внимание на существование ряда сдерживающих обстоятельств и инфраструктурных трудностей. В частности, среди основных вызовов дефицит финансовых ресурсов и неравномерное развитие отдельных участков маршрута.

    "Если оценивать текущую ситуацию с точки зрения достаточности ресурсов и инфраструктуры - пока они представлены не в полном объеме, и впереди еще значительный объем работы. К примеру, цифровизация уже реализуется достаточно активно, проводится модернизация пограничного перехода между Казахстаном и Азербайджаном, однако на грузинском участке пока фиксируется определенное отставание", - уточнила она.

    При этом А. Ахундова указала на то, что Европейский союз значительно усилил сотрудничество со странами, расположенными вдоль коридора, а также координацию логистических процессов.

    "Все это выступает для бизнеса значимым сигналом о наличии серьезных перспектив. Невзирая на имеющиеся трудности, европейские компании осознают стратегический потенциал региона и продолжают наращивать свое присутствие в Азербайджане", - резюмировала эксперт.

    Айтян Ахундова Средний коридор Бизнес-форум ЕС-Азербайджан
    Avropa biznesi Azərbaycanı tranzit dəhlizlərinə təhlükəsiz alternativ kimi nəzərdən keçirir
    European business community views Azerbaijan as reliable alternative transit corridor, expert says
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    12:24
    Эльмин Гасанов: С начала года отменены акты о незаконном выделении 2,5 тыс. га земель
    Внутренняя политика
    12:22
    ЕБРР намерен увеличить объем инвестиций в морской транспорт на маршруте Среднего коридора
    Инфраструктура
    12:20
    Мирзоян: TRIPP упростит пересечение границ с Азербайджаном, Грузией и Ираном
    В регионе
    12:20
    ЕБРР: Средний коридор обладает потенциалом, выходящим за пределы транспортной отрасли
    Инфраструктура
    12:17
    Совет прессы предупредил о фейковых WhatsApp-аккаунтах от имени известных журналистов
    Внутренняя политика
    12:16
    Самир Мамедов: Скорость интернета в Азербайджане увеличилась в 7 раз
    ИКТ
    12:15
    ЦБА задействует механизмы повышения финустойчивости страховых компаний
    Финансы
    12:15
    Посол: Саудовская Аравия предоставляет азербайджанским студентам 121 стипендию ежегодно
    Наука и образование
    12:10
    В Венгрии задержан бывший глава Центробанка
    Другие страны
    Лента новостей