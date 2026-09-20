ABŞ Karib dənizində narkotacirlərin qayığına zərbə endirib
Digər ölkələr
- 20 sentyabr, 2026
- 05:59
ABŞ Silahlı Qüvvələri Karib dənizində narkotacirlərin qayığına zərbə endirib, dörd nəfər həlak olub.
"Report" ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığına istinadən xəbər verir ki, gəmi Karib dənizində müəyyən edilmiş narkotrafik marşrutları üzrə hərəkət edirdi.
Komandanlığın məlumatına görə, Amerika kəşfiyyatında gəminin qanunsuz narkotik daşınmasına aidiyyəti olduğu barədə məlumat olub.
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