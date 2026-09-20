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    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    ABŞ Karib dənizində narkotacirlərin qayığına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2026
    • 05:59
    ABŞ Karib dənizində narkotacirlərin qayığına zərbə endirib

    ABŞ Silahlı Qüvvələri Karib dənizində narkotacirlərin qayığına zərbə endirib, dörd nəfər həlak olub.

    "Report" ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığına istinadən xəbər verir ki, gəmi Karib dənizində müəyyən edilmiş narkotrafik marşrutları üzrə hərəkət edirdi.

    Komandanlığın məlumatına görə, Amerika kəşfiyyatında gəminin qanunsuz narkotik daşınmasına aidiyyəti olduğu barədə məlumat olub.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Karib dənizi
    ВС США нанесли удар по лодке наркоторговцев в Карибском море

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