Özbəkistan Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının Məşvərət Şurasını böyük struktura çevirməyi təklif edib
- 01 oktyabr, 2026
- 11:37
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Özbəkistan Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının Məşvərət Şurasını daha tamhüquqlu institusional struktura çevirmək təklifi ilə çıxış edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Respublikası Ali Məclisi Senatı sədrinin birinci müavini Sodi Safoyev Bakıda keçirilən "CAMCA 2026" Regional Forumunda çıxış edərkən bildirib.
Onun sözlərinə görə, regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi Mərkəzi Asiyanın cəlbediciliyinin artmasına kömək edir:
"Düşünürəm ki, Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının Məşvərət Şurasını başqa bir institusional struktura - sadəcə Məşvərət Şurası deyil, daha böyük struktura çevirməyin vaxtı gəlib çatıb".
S.Safoyev, həmçinin daha əvvəl Bakıda keçirilmiş Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan liderlərinin sammitinin əhəmiyyətini qeyd edib, üç ölkə arasında formalaşmış qarşılıqlı fəaliyyəti "geostrateji üçbucaq" adlandırıb.