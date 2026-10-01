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    Узбекистан предложил преобразовать Консультативный совет глав государств ЦА

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 11:08
    Узбекистан предложил преобразовать Консультативный совет глав государств ЦА

    Узбекистан выступил с предложением преобразовать Консультативный совет глав государств Центральной Азии в более полноценную институциональную структуру.

    Как передает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Соди Сафоев, выступая на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

    По его словам, укрепление регионального сотрудничества способствует повышению предсказуемости и привлекательности Центральной Азии.

    "Думаю пришло время преобразовать Консультативный совет глав государств Центральной Азии в другую институциональную структуру - не просто Консультативный совет, а нечто большее", - сказал он.

    Сафоев также отметил важность состоявшегося ранее саммита лидеров Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в Баку, назвав сформировавшееся взаимодействие между тремя странами "геостратегическим треугольником".

    Он подчеркнул высокие темпы экономического развития Центральной Азии. По его словам, рост ВВП стран региона примерно в три раза превышает среднемировые темпы, а объем взаимной торговли продолжает стремительно увеличиваться.

    Говоря о перспективах более глубокой региональной интеграции, Сафоев отметил необходимость наличия четких целей, общих ценностей и общих результатов.

    "Создание общей ценности, возможно, является самой важной задачей для преодоления разобщенности между регионами", - отметил он.

    По его словам, важную роль в дальнейшем укреплении регионального сотрудничества также должны играть образование и расширение возможностей для студентов.

    Региональный форум CAMCA Олий Мажлис Центральная Азия Узбекистан
    Özbəkistan Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının Məşvərət Şurasını böyük struktura çevirməyi təklif edib
    Uzbekistan proposes transforming Consultative Meeting of Central Asian heads of state
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