Узбекистан предложил преобразовать Консультативный совет глав государств ЦА

Узбекистан выступил с предложением преобразовать Консультативный совет глав государств Центральной Азии в более полноценную институциональную структуру.

Как передает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Соди Сафоев, выступая на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

По его словам, укрепление регионального сотрудничества способствует повышению предсказуемости и привлекательности Центральной Азии.

"Думаю пришло время преобразовать Консультативный совет глав государств Центральной Азии в другую институциональную структуру - не просто Консультативный совет, а нечто большее", - сказал он.

Сафоев также отметил важность состоявшегося ранее саммита лидеров Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в Баку, назвав сформировавшееся взаимодействие между тремя странами "геостратегическим треугольником".

Он подчеркнул высокие темпы экономического развития Центральной Азии. По его словам, рост ВВП стран региона примерно в три раза превышает среднемировые темпы, а объем взаимной торговли продолжает стремительно увеличиваться.

Говоря о перспективах более глубокой региональной интеграции, Сафоев отметил необходимость наличия четких целей, общих ценностей и общих результатов.

"Создание общей ценности, возможно, является самой важной задачей для преодоления разобщенности между регионами", - отметил он.

По его словам, важную роль в дальнейшем укреплении регионального сотрудничества также должны играть образование и расширение возможностей для студентов.