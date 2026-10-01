İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    İranın şərqində altı silahlı öldürülüb

    Region
    • 01 oktyabr, 2026
    • 11:49
    İranın şərqində altı silahlı öldürülüb

    İranın Sistan və Bəlucistan əyalətində keçirilən əməliyyat nəticəsində 6 silahlı öldürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı İran mediası yayıb.

    İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun (Sepah) yaydığı açıqlamaya əsasən, onlar bölgədə terror aktları həyata keçirməyi planlaşdırırmış.

    Bildirilib ki, Sepahın "Qüds" qoşunu silahlılarının bölgədə əməliyyatı davam edir.

    Terror aktı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İran İslam Respublikası
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:38

    Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıb

    Digər ölkələr
    05:13

    Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilər

    Digər ölkələr
    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti