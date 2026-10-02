Gürcüstan Ali Məhkəməsinin sədri Xankəndi Məhkəmə Kompleksində olub
Hadisə
- 02 oktyabr, 2026
- 10:36
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Gürcüstan Ali Məhkəməsinin sədri Nino Kadagidzenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Qarabağa səfər edib.
Bu barədə "Report"a Ali Məhkəmədən məlumat verilib.
Bildirilib ki, səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Xankəndi şəhərində olub, Xankəndi Məhkəmə Kompleksi ilə tanış olub. Kompleksə ziyarət qonaqların məhkəmə infrastrukturu ilə yerində tanış olmalarına imkan yaradıb.
Nümayəndə heyəti həmçinin Şuşa, Xocalı və Laçında olub.
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