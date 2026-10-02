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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Gürcüstan Ali Məhkəməsinin sədri Xankəndi Məhkəmə Kompleksində olub

    Hadisə
    • 02 oktyabr, 2026
    • 10:36
    Gürcüstan Ali Məhkəməsinin sədri Xankəndi Məhkəmə Kompleksində olub

    Gürcüstan Ali Məhkəməsinin sədri Nino Kadagidzenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Qarabağa səfər edib.

    Bu barədə "Report"a Ali Məhkəmədən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Xankəndi şəhərində olub, Xankəndi Məhkəmə Kompleksi ilə tanış olub. Kompleksə ziyarət qonaqların məhkəmə infrastrukturu ilə yerində tanış olmalarına imkan yaradıb.

    Nümayəndə heyəti həmçinin Şuşa, Xocalı və Laçında olub.

    Azərbaycan Ali Məhkəməsi Gürcüstan Xankəndi
    Председатель Верховного суда Грузии посетила комплекс Ханкендинского суда
    Georgian Supreme Court delegation visits Karabakh
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