Председатель Верховного суда Грузии посетила комплекс Ханкендинского суда
Происшествия
- 02 октября, 2026
- 11:03
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Делегация во главе с председателем Верховного суда Грузии Нино Кадагидзе совершила поездку в Карабах.
Как сообщили Report в пресс-службе Верховного суда Азербайджана, в рамках поездки делегация побывала в городе Ханкенди, где ознакомилась с комплексом Ханкендинского суда.
Посещение комплекса позволило гостям на месте ознакомиться с судебной инфраструктурой.
Делегация также побывала в Шуше, Ходжалы и Лачине.
Gürcüstan Ali Məhkəməsinin sədri Xankəndi Məhkəmə Kompleksində olub
Georgian Supreme Court delegation visits Karabakh
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