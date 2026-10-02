Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Председатель Верховного суда Грузии посетила комплекс Ханкендинского суда

    Происшествия
    • 02 октября, 2026
    • 11:03
    Председатель Верховного суда Грузии посетила комплекс Ханкендинского суда

    Делегация во главе с председателем Верховного суда Грузии Нино Кадагидзе совершила поездку в Карабах.

    Как сообщили Report в пресс-службе Верховного суда Азербайджана, в рамках поездки делегация побывала в городе Ханкенди, где ознакомилась с комплексом Ханкендинского суда.

    Посещение комплекса позволило гостям на месте ознакомиться с судебной инфраструктурой.

    Делегация также побывала в Шуше, Ходжалы и Лачине.

    Карабах Нино Кадагидзе Верховный суд Азербайджана Ханкенди
    Gürcüstan Ali Məhkəməsinin sədri Xankəndi Məhkəmə Kompleksində olub
    Georgian Supreme Court delegation visits Karabakh
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:23

    Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в Манчестере

    Другие страны
    04:53

    МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три года

    Другие страны
    04:16

    UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер

    Другие страны
    04:05

    Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

    Другие страны
    03:44

    Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    03:07

    Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива

    Другие страны
    02:39

    Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистам

    Другие страны
    02:21

    Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией

    Внешняя политика
    01:50

    В России заключенный застрелил в поезде конвоира во время этапирования

    В регионе
    Лента новостей