Председатель Верховного суда Грузии посетила комплекс Ханкендинского суда

Делегация во главе с председателем Верховного суда Грузии Нино Кадагидзе совершила поездку в Карабах.

Как сообщили Report в пресс-службе Верховного суда Азербайджана, в рамках поездки делегация побывала в городе Ханкенди, где ознакомилась с комплексом Ханкендинского суда.

Посещение комплекса позволило гостям на месте ознакомиться с судебной инфраструктурой.

Делегация также побывала в Шуше, Ходжалы и Лачине.