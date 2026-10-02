İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    İlham Əliyev: Şanlı Zəfərimizdən sonra fəaliyyətimiz ərazi bütövlüyümüzün tam bərpasına istiqamətləndirilmişdi

    Daxili siyasət
    • 02 oktyabr, 2026
    • 10:39
    İlham Əliyev: Şanlı Zəfərimizdən sonra fəaliyyətimiz ərazi bütövlüyümüzün tam bərpasına istiqamətləndirilmişdi

    Azərbaycanın şanlı Zəfərindən sonra əsas fəaliyyət ölkənin ərazi bütövlüyünün tam bərpasına istiqamətləndirilmişdi.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikri Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayında çıxışı zamanı söyləyib.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, bir gün belə ara vermədən, bu şərəfli missiyanın həyata keçirilməsində bir gün də istirahət edilmədi. Nəticə etibarilə İkinci Qarabağ müharibəsindən antiterror əməliyyatına qədər olan dövr ərzində bir neçə cəbhədə fəaliyyət göstərilib.

    İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi)
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    Azerbaijani President: Following our glorious Victory, our efforts were focused on fully restoring our territorial integrity
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